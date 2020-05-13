“Продала пояс за 20 тисяч і віддала гроші на лікування бійцям АТО” – Шатернікова

Завантажте мобільний додаток сайту

Колишня чемпіонка світу з боксу Аліна Шатернікова розповіла про допомогу воїнам АТО. Шатернікова не пошкодувала свій чемпіонський пояс, заради допомоги пораненим військовим, – пише NNS з посиланням на Газета.юа.

“Прикладом я взяла вчинок нашої прославленої гімнастки Наталі Годунко. Вона продала свою золоту медаль чемпіонату світу. Гроші, виручені з цього аукціону, вона, по-моєму, витратила на закупівлю обладнання для армії.

Я подумала, чому б мені так не зробити. Через Наташу вийшла на хлопців, які займалися цими аукціонами. Продала свій пояс за 20 тисяч гривень. Відразу ж вирішила, що хочу віддати ці гроші адресно комусь із воїнів, які перебували в Київському військовому госпіталі.

Приїхала в госпіталь, головлікар мені показала хлопців, які потребували коштів. Один хлопчик був поранений снайпером в область шиї, йому потрібна була заміна трахеї. 10 тисяч гривень я віддала йому. Другий хлопчик отримав поранення під Луганськом. Йому віддала гроші на реабілітацію”, – сказала Шатернікова в інтерв’ю .