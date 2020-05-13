Як виходити з карантину: поради психолога

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У березні життя українців змінилося. Ми вимушено залишилися вдома на самоізоляції, аби не наражатися на інфекцію. Як це на нас впливає та як змінює, розказала психологиня Вікторія Гуро, пише Громадське, передає NNS.

У кризовій психології виокремлюють кілька етапів виходу з кризового стану. Вихід у кожного буде свій, особливий. Це залежатиме від стресостійкості кожного з нас.

Психологиня Вікторія Гуро

Перший етап – шоковий. Хтось зупиняється в діях, панікує. У багатьох вмикається тваринний інстинкт самозбереження. При цьому людина не може раціонально обдумувати проблему.

Другий етап – заперечення. Від початку карантину це тривало досить довго. Навіть зараз багато хто заперечує той факт, що загроза для здоров’я країни таки є. Багато хто не дотримується вимог карантину. Причиною є властиве багатьом заперечення ситуації і відсторонення від проблеми за принципом «моя хата скраю…» .

Яскраво виражався етап агресії. Він був помітним ще до карантину. Бійки в маршрутках, сварки з тими, хто з ГРВІ ходив на роботу, знаходився у громадських місцях. Люди гнівалися на владу, перекладали відповідальність на інших, звинувачували когось у своєму нещасті. З часом робили винними і себе, тому що не можемо змінити ситуації, не можемо захистити себе і рідних.

На третьому етапі багато хто опинився вже в період карантину, коли примусово нас замкнули вдома. 24 годин на тиждень родині бути під одним дахом – це випробування. Але це також і перевірка на безумовну любов, прийняття, на терпимість, терплячість, на вміння окреслювати власні кордони.

Агресивність змінилася на етап договірних взаємин. Ми ніби самі з собою, родиною, роботодавцями, державою підписуємо договір про прийняття певних умов, щоб вижити під час пандемії. Але до повного прийняття ситуації і примирення з тим фактом, що ця халепа може прийти до кожного в будь-який момент ще потрібно пройти щонайменше два періоди.

Найстрашніший етап, він може бути і найдовготривалішим, – депресивний період. Італія болюче переживала цей етап. І, можливо, переживає й досі. Умови карантину в цій країні були в рази суворішими, ніж є в Україні. Будь-які обмеження призводять до того, що людина не може задовольнити власні потреби, робити те, що вона хоче і від цього псується настрій.

Хандра, апатія це стан, в який ми самі себе заводимо. І самі себе можемо витягти. Головне знати, що цей період також закінчиться. І буде знову можливість рухатися, їздити, мандрувати, зустрічатися.

У періоді депресії важливо нарешті почути свої істинні бажання. Бути чесним з собою і своїми близькими, навчитися слухати і чути себе й інших. У цьому стані люди часто змінюють свої пріоритети, цінності, плани на майбутнє. І якщо людина духовно розвивається, займається особистісним розвитком, вчиться чомусь новому, то перехід з цього депресивного етапу швидко перейде у прийняття ситуації і себе в ній.

Прийняття – це життя тут і зараз. Це створення чогось нового, навіть в тих умовах, які склалися. Це позитивний погляд у майбутнє. Це турбота і піклування про себе і тих, хто поруч. Світ постійно в катастрофах: війни, хвороби, природні катаклізми. І якщо говорити про Україну, то ми таки загартовані.

Для того, щоб вийти з карантину з іншим кращим поглядом на життя потрібно:

Навчитися бачити цінність в дрібницях. Перестати страждати. Стати нарешті зрілими дорослими людьми. І власним прикладом показати дітям, що ми, дорослі, можемо покращити цей світ, а не знищити його. Навчитися пробачати себе і відпускати минулі помилки. Навчитися безумовно і безкорисно любити та приймати себе, дітей, близьких, світ. Егоцентризм, пихатість, жадібність до всього змінити на повагу і терпимість.

Як тому навчитися? Важливо вміти інколи бути учнем. Це допомагає зміцнити здоров’я в усіх сенсах цього слова. Бо учень – дитина, якій властиво чогось не знати, але дізнаватися. Це вміти бути гнучкою, креативною, творчою людиною і інколи тверезо дуркувати. Бо в грі і сміхові – природній антистрес.

Однак не всіх змінить самоізоляція. Є категорія людей, яким вигідно залишитися в тому стані, статусі, ролі, в якому вони були до карантину. Хтось так і «гойдатиметься» на гойдалці від агресії до депресії. І залишиться в позиції жертви, бо так зручно.