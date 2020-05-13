В приложении «Дія» появилась автостраховка

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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о том, что в приложении «Дія», где, кроме прочего, автомобилисты могут найти свое цифровое водительское удостоверение и свидетельства о регистрации транспортных средств, теперь доступен и электронный полис ОСАГО, в народе — автогражданка. Об этом сообщает NNS со ссылкой на «Автомир».

«Прямо сейчас запустили автогражданку в приложении «Дія». Теперь доступны все три водительские документа. Страховка — в меню карточки свидетельства о регистрации транспортного средства.