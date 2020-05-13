Кількість випадків коронавірусу в Україні на 13 травня

13 трав. 2020
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В Україні зафіксовано 16425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це NNS  повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 13 травня в Україні 16425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 402 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 628 випадків;
  • Волинська область — 510 випадків;
  • Дніпропетровська область — 773 випадки;
  • Донецька область — 102 випадки;
  • Житомирська область — 530 випадків;
  • Закарпатська область — 764 випадки;
  • Запорізька область — 331 випадок;

  • Івано-Франківська область — 1144 випадки;
  • Кіровоградська область — 428 випадків;
  • м. Київ — 1960 випадків;
  • Київська область — 1049 випадків;
  • Львівська область — 870 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 225 випадків;
  • Одеська область — 680 випадків;
  • Полтавська область — 257 випадків;

  • Рівненська область — 1045 випадків;
  • Сумська область — 157 випадків;
  • Тернопільська область — 1028 випадків;
  • Харківська область — 672 випадки;
  • Херсонська область — 165 випадків;
  • Хмельницька область — 196 випадків;
  • Чернівецька область — 2444 випадки;
  • Черкаська область — 346 випадків;
  • Чернігівська область — 79 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 травня 2020 року до Центру надійшло 1038 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 41327 повідомлень про підозру на COVID-19.

Автор: Маруся Оффон

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