Коли відбудеться ЗНО-2020: у Міносвіти назвали дати

Завантажте мобільний додаток сайту

Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні цьогоріч може пройти упродовж червня та липня, передає УНІАН, інформує NNS.

Про це заявила в.о. міністра освіти Любомира Мандзій в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Плануємо провести ЗНО з 25 червня до 17 липня. Перед цим, 15-17 числа, ми повинні провести пробне тестування. Щоб це було безпечно, ми працюємо над алгоритмом, який повинен схвалити державний санітарний лікар", - сказала вона.

За її словами, дати прийняття до вищих навчальних закладів також були змінені. Самі виші повинні скоро опублікувати умови та терміни на своїх сайтах. Відстрочена подача документів, це буде відбуватися в серпні. Сама процедура вступу не змінилася.

"Щодо випускників з тимчасово окупованих територій, вони вступають за іншою процедурою. Тільки окремі категорії за бажанням можуть пройти ЗНО", - сказала вона.

В.о. міністра також розповіла про те, як і коли завершиться навчальний рік у школах.

"У школах навчання триватиме до кінця травня, як передбачено термінами навчального року, але ми розуміємо, що воно проходитиме тільки з використанням дистанційних технологій. Що ж до дошкільних навчальних закладів, тут немає поняття закінчення навчального року, так що вони можуть і будуть працювати влітку з урахуванням епідеміологічної ситуації", - сказала вона.

Мандзій додала, що для вступу в перший клас школи повинні самі оприлюднити терміни та правила подачі документів. Найчастіше це онлайн-реєстрація або електронна пошта, а особисто можна буде віднести документи після закінчення карантину. Конкурсу для вступу до першого класу не передбачено, підкреслила вона.