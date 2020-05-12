После карантина юристы, бухгалтеры и маркетологи могут не вернуться в офисы

Завантажте мобільний додаток сайту

Украинским компаниям было сложно переводить сотрудников на "удаленку", а сами работники часто начинают работать хуже из дома, чем из офиса. Об этом свидетельствует опрос консалтинговой компании в сфере коммерческой недвижимости CBRE Ukraine, сообщает ubr.ua, передает NNS.

Аналитики опросили 50 компаний из 14-ти сфер бизнеса, как международные, так и украинские.

Согласно данным исследования, большинство (39,6%) опрошенных работодателей почувствовали некоторый спад производительности работы, но в целом их работники справляются с поставленными задачами.

Такое же количество компаний (39,6%) и вовсе не заметили существенных изменений по сравнению с работой в офисе.

Тем не менее, около 19% респондентов отметили сильный спад активности своих подчиненных по время удаленной работы. В некоторых случаях результативность труда упала особенно сильно на фоне осложнений в коммуникации на расстоянии. Особенно это коснулось командных проектов.

С другой стороны, есть и те, кому удаленная работа понравилась даже больше, чем офисная.

Больше половины опрошенных компаний (51,1%) рассматривают варианты частично или даже полностью остаться на "удаленном" формате работы. При этом, 47,9% работодателей пока не хотят переходить на дистанционный режим.

Чаще всего на "удаленку" планируют перенести такие отделы:

юридический (50%);

бухгалтерия и финансы (42%);

аналитика (40%);

маркетинг (42%);

HR (31%).

Помимо этого, распространение вируса COVID-19 вынуждает также изменить условия пребывания в офисах. Прежде всего речь идет об усиленной уборке и дезинфекции помещений, совершенствование вентиляции, введение новых протоколов безопасности (скрининг температуры), бесконтактные технологии и т.д.

Если раньше долгое время популярным был формат офиса "open space", то после пандемии ожидается обратный тренд, что может означать больше частного пространства и больше расстояния между рабочими столами.

Повлияет пандемия и на тип рабочего пространства, который будет востребован арендаторами.

По состоянию на конец марта, большинство респондентов (43,8%) заявили о намерении изменить арендные условия офисов и договориться с арендодателем о снижении арендной ставки.

Еще 18,8% владеет собственным помещением. 12,5% респондентов менять условия аренды не будут и продолжат сотрудничество в рамках ранее подписанных договоров.

А вот 14,6% компаний все же намерены уменьшить арендную площадь.

На сколько уменьшатся офисы:

35,4% хотели бы уменьшить площадь офиса на 10-20%;

25% не будут уменьшать площадь;

6,3% хотели бы уменьшить площадь более чем на 50% (вероятно, это компании, которые уже сократили или планируют сокращение работников, для экономии на аренде).

Подавляющее большинство опрошенных компаний (62,5%) считают, что текущий уровень арендных ставок, который зафиксирован в договоре будет допустимым и после карантина.

Но 37,5% опрошенных все же надеется на смягчение условий аренды.

В целом, сильного обвала ставок из-за карантина эксперты не ждут, но устоявшийся уровень в $30 кв. м/месяц и выше, на время может все-таки снизиться.

Более гибкими в плане аренды могут быть коворкинги, но большинство респондентов (81,3%) ответили, что не планируют релокацию в коворкинг после карантина, по причине высокой стоимости услуг.

Тем не менее, 16,7% работодателей все же рассматривают коворкинги, поскольку те могут предоставить более гибкие условия и компания не будет обременена долгосрочным договором аренды.

Эксперты не исключают, что после карантина рынок гибких офисов почувствует восстановление спроса быстрее, чем классические офисы.

Для привлечения больших или корпоративных компаний, коворкингам необходимо будет менять формат в сторону сервисных офисов. Тренд на гибридную модель коворкингов и офисов с полным обслуживанием будет расти, считают аналитики.