З 12 травня сервісні центри МВС частково відновлять роботу

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Сервісні центри МВС з 12 травня частково відновлять свою роботу, передає zaxid.net, інформує NNS.

Центри надаватимуть усі адміністративні послуги, крім прийняття практичних іспитів на право керування транспортом, але виключно за попереднім записом: для цього розробили спеціальний функціонал на сайті.

Як зазначили у прес-службі Головного сервісного центру, у разі відсутності електронної черги в сервісному центрі, запис буде відбуватися по телефону. Номери телефонів регіональних сервісних центрів можна знайти на сайті.

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Для запису в електронну чергу необхідно пройти ідентифікацію за допомогою електронного цифрового підпису, BankID або MobileID. Онлайн-запис є індивідуальним і не може передаватися іншій людині. Записатися на одну обрану послугу можна тільки раз на день.

«Невідповідність обраної послуги й даних, зазначених під час реєстрації в електронній черзі, реальним даним особи є підставою для скасування реєстрації в електронній черзі», – уточнив на Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко та опублікував детальну відеоінструкцію, як реєструватися в онлайн-черзі.

Відвідувачам сервісних центрів при вході мірятимуть температуру, усі вони повинні носити маски або респіратори. Додатково сервісні центри облаштували захисними прозорими перегородками, дезінфекторами та додали відмітки для дотримання соціальної дистанції відвідувачами мінімум 1,5 м. Одночасно в приміщенні зможе перебувати максимум одна людина на 10 кв. м.

Додаткову інформацію та консультацію можна отримати за телефоном: (044) 290 19 88, або в повідомленнях на офіційній Facebook-сторінці Головного сервісного центру.