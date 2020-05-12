Кількість випадків коронавірусу в Україні на 12 травня

12 трав. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 12 травня в Україні 16023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 375 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.

Згідно отриманої NNS інформації, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  1. Вінницька область — 580 випадків;
  2. Волинська область — 496 випадків;
  3. Дніпропетровська область — 748 випадків;
  4. Донецька область — 100 випадків;
  5. Житомирська область — 525 випадків;
  6. Закарпатська область — 748 випадків;
  7. Запорізька область — 331 випадок;
  8. Івано-Франківська область — 1133 випадки;
  9. Кіровоградська область — 425 випадків;
  10. м. Київ — 1930 випадків;
  11. Київська область — 1023 випадки;
  12. Львівська область — 825 випадків;
  13. Луганська область — 42 випадки;
  14. Миколаївська область — 225 випадків;
  15. Одеська область — 653 випадки;
  16. Полтавська область — 248 випадків;
  17. Рівненська область — 1028 випадків;
  18. Сумська область — 157 випадків;
  19. Тернопільська область — 1021 випадок;
  20. Харківська область — 623 випадки;
  21. Херсонська область — 162 випадки;
  22. Хмельницька область — 182 випадки;
  23. Чернівецька область — 2396 випадків;
  24. Черкаська область — 343 випадки;
  25. Чернігівська область — 79 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 травня 2020 року до Центру надійшло 497 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 40289 повідомлень про підозру на COVID-19.

Автор: Администратор

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