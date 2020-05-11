Сьогодні російські війська "мовчать" на Донбасі

Завантажте мобільний додаток сайту

Російські окупаційні війська від початку доби, 11 травня, не відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара, передає NNS.

«Від початку поточної доби, станом на 12.00, російські окупаційні війська активності не проявляли», - повідомив речник.

Водночас Шаравара нагадав, що минулої доби, 10 травня, зі сторони ворожих позицій було випущено 28 артилерійських снарядів та понад 110 мін різних калібрів. Сім обстрілів опорних пунктів Об’єднаних сил було зафіксовано на Донецькому напрямку, вісім разів противник відкривав вогонь на Луганському напрямку.

Вчора внаслідок обстрілу з протитанкового ракетного комплексу один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення та ще троє — бойові травмування. Воїнів оперативно доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан їх здоров’я задовільний.