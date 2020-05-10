Кількість випадків коронавірусу в Україні на 10 травня

- 10 трав. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 травня в Україні 15232 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 391 летальний, 3060 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 522 нові випадки. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.
Згідно отриманої NNS інформації, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 544 випадки;
- Волинська область — 470 випадків;
- Дніпропетровська область — 704 випадки;
- Донецька область — 100 випадків;
- Житомирська область — 517 випадків;
- Закарпатська область — 695 випадків;
- Запорізька область — 328 випадків;
- Івано-Франківська область — 1116 випадків;
- Кіровоградська область — 416 випадків;
- м. Київ — 1805 випадків;
- Київська область — 972 випадки;
- Львівська область — 753 випадки;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 221 випадок;
- Одеська область — 636 випадків;
- Полтавська область — 246 випадків;
- Рівненська область — 926 випадків;
- Сумська область — 154 випадки;
- Тернопільська область — 999 випадків;
- Харківська область — 572 випадки;
- Херсонська область — 159 випадків;
- Хмельницька область — 175 випадків;
- Чернівецька область — 2268 випадків;
- Черкаська область — 341 випадок;
- Чернігівська область — 73 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 травня 2020 року до Центру надійшло 1084 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 39263 повідомлення про підозру на COVID-19.
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