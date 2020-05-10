Кількість випадків коронавірусу в Україні на 10 травня

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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 травня в Україні 15232 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 391 летальний, 3060 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 522 нові випадки. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.

Згідно отриманої NNS інформації, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 544 випадки;

Волинська область — 470 випадків;

Дніпропетровська область — 704 випадки;

Донецька область — 100 випадків;

Житомирська область — 517 випадків;

Закарпатська область — 695 випадків;

Запорізька область — 328 випадків;

Івано-Франківська область — 1116 випадків;

Кіровоградська область — 416 випадків;

м. Київ — 1805 випадків;

Київська область — 972 випадки;

Львівська область — 753 випадки;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 221 випадок;

Одеська область — 636 випадків;

Полтавська область — 246 випадків;

Рівненська область — 926 випадків;

Сумська область — 154 випадки;

Тернопільська область — 999 випадків;

Харківська область — 572 випадки;

Херсонська область — 159 випадків;

Хмельницька область — 175 випадків;

Чернівецька область — 2268 випадків;

Черкаська область — 341 випадок;

Чернігівська область — 73 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 травня 2020 року до Центру надійшло 1084 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 39263 повідомлення про підозру на COVID-19.