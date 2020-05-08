Названо заплановані дати проведення ЗНО

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У Міносвіти розповіли, на які дати планують проведення цьогорічного ЗНО. В разі несприятливої епідеміологічної ситуації терміни проведення ЗНО в Україні можуть бути зміщені. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНІАН.

Згідно інформації, отриманої NNS , пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) для школярів може бути проведене 15-17 червня, а основна сесія може розпочатися 25 червня.

Про це розповіла виконувачка обов'язків міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

«Зараз над цим працює Український центр оцінювання якості освіти спільно зі своїми регіональними центрами і з органами управління освітою. Є підготовлена мережа проведення ЗНО. Наприклад, для проведення ЗНО з української мови нам необхідно більш ніж 1500 пунктів», – повідомила вона.

В.о. міністра розповіла про те, що в Міністерстві хотіли б передбачити можливість зміни реєстрації для складання ЗНО. Відомство вже розіслало такі пропозиції до органів управління освіти та керівникам навчальних закладів. Водночас чиновниця заявила, що варіант складання ЗНО онлайн не розглядається.

«Цього року у нас немає технічної та інших можливостей для цього», – сказала вона. Мандзій додала, що в разі несприятливої епідеміологічної ситуації терміни проведення ЗНО в Україні можуть бути зміщені.