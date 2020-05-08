Водії платитимуть одразу. Зеленський скасував штрафні бали

Завантажте мобільний додаток сайту

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про скасування штрафних балів для водіїв, який раніше ухвалила Верховна Рада. Про це свідчить картка законопроєкту № 2809 на офіційному сайті парламенту, передає NNS із посиланням на Сьогодні.

Відповідно до встановленої раніше нормі, кожному водієві щорічно (з дня отримання права на керування транспортним засобом) нараховували 150 балів. У разі порушення правил дорожнього руху, що фіксувалося в автоматичному режимі, з водія списували 50 балів. Штрафи в грошовій формі застосовувалися тільки після списання всіх балів.

Підписаний Зеленським закон скасовує цю систему – тепер водії одразу платитимуть за порушення.

Нагадаємо, Рада ввела систему балів і штрафів для водіїв ще 2015 року. Вона стосувалася перевищення швидкості, проїзду на заборонний сигнал, порушення правил зупинки і стоянки, а також заборони рухатися смугою для громадського транспорту, тротуарами чи пішохідними доріжками, виїзду на смугу зустрічного руху, порушення правил проїзду залізничого переїзду.

Раніше також повідомлялося, що через карантин МВС перенесло запуск фотовідеофіксації дорожнього руху. Вона буде введена після того, як послаблять обмеження.