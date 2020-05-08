Посилювати карантин тепер зможе влада на місцях

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Міністерство охорони здоров’я напрацьовує заходи та рекомендації щодо механізму введення адаптивного карантину в регіонах.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 8 травня, повідомляє NNS із посиланням на Укрінформ.

«Згідно з нашим законодавством, органи місцевого самоврядування мають право, і це в тому числі їх обов’язок, посилювати ті чи інші карантинні заходи. Саме це і є таким адаптивним карантином - це коли держава встановлює на рівні всієї держави певні правила, а якщо ситуація погіршується, то органи місцевого самоврядування, місцева влада посилюють карантин залежно від ситуації. Нами зараз розробляється відповідний алгоритм, відповідні критерії і заходи щодо рекомендацій саме посилення карантину, я думаю, що днями ми вже зможемо їх надати нашим регіонам», - сказав Степанов.

Він нагадав, що з 11 травня «уряд зробив перше серйозне послаблення карантину, яке стосується практично всіх таких сфер нашого життя».

«По-друге, у нас уже запроваджені елементи цього адаптивного карантину, наприклад планові операції дозволені в регіонах, де навантаження на медичну систему у зв’язку з COVID-19, тобто в лікарнях, є не більше 50%», - наголосив міністр.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади освіти, торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив 5-етапний план виходу України з карантину. За його словами, реалізація цього плану може розпочатися з 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації.

Наразі уряд продовжив карантин до 22 травня.

На засіданні уряду 4 травня міністр охорони здоров’я Максим Степанов виступив із пропозицією введення механізму адаптивного карантину. Це означає, що у разі спалахів інфекції в окремих регіонах буде посилюватися карантин саме там, а не в цілому по всій країні.