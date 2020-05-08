Список об’єктів, які відкриються з 11 травня в рамках послаблення карантину

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Як повідомлялось NNS раніше, Уряд України 7 травня оприлюднив постанову, згідно якої карантин подовжено до 22 травня, але з послабленнями. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поділився повним списком закладів, підприємств та місць відпочинку, які відновлять роботу 11 травня в рамках перших послаблень карантину.

Згідно отриманої NNS інформації, певні об’єкти зможуть відкритися знову за умови дотримання протиепідемічних заходів. Також необхідно дотримуватися соціальної дистанції, маскового режиму і проводити регулярну дезінфекцію.

11 травня відновлять роботу:

парки, сквери, зони відпочинку і т. д.

дитячі та спортивні майданчики

заклади громадського харчування з обслуговуванням на винос і літні майданчики

магазини непродовольчих товарів у ТРЦ

музеї, музеї під відкритим небом та історико-культурні заповідники

стоматології перукарні та салони краси

заклади побутового обслуговування (ательє, побутові послуги тощо)

дозволено тренування спортсменів національних збірних команд

адвокати, нотаріуси, аудитори, психологи

підприємства, що працюють у сфері засобів масової інформації здійснення кіно - і відеозйомок,

дозволено проведення репетицій в театрах, концертних організаціях, худколлективах (до 50 осіб і без глядачів)

При цьому громадський транспорт буде працювати тільки за спецперепустками, метро, приміський, внутрішньообласний і міжміський транспорт працювати не будуть.

Як повідомлялося раніше, відновлення роботи транспорту заплановано на третьому етапі карантинних послаблень.

З посиланням на УНН NNS також повідомляє, що в Україні практикуватимуть адаптивний карантин.

Згідно з законодавством, рішення про введення адаптивного карантину ухвалює місцева влада. Про це під час брифінгу повідомив 8 травня міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Починаючи з 11 травня, уряд зробив перше серйозне послаблення карантину, яке стосується багатьох сфер нашого життя. Згідно із законодавством, органи місцевого самоврядування мають право, в тому числі це їх обов’язок, посилювати ті чи інші карантинні заходи, саме це і є адаптивним карантином. Це коли держава встановлює на рівні всієї держави певні правила, а якщо ситуація погіршується, то органи місцевого самоврядування, місцева влада посилює карантин в залежності від ситуації», — зазначив він.

За його словами, вже розробляється відповідний механізм для цього процесу.

«Нами зараз розробляється відповідний механізм, відповідні критерії і заходи щодо рекомендацій посилення карантину. Днями ми вже зможемо їх надати, в тому числі нашим регіонам», — додав Степанов.