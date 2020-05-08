Кількість випадків коронавірусу в Україні на 8 травня

08 трав. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 8 травня в Україні 14195 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 361 летальний, 2706 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 504 нові випадки. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.

Згідно отриманої NNS інформації, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 514 випадків;
  • Волинська область — 424 випадки;
  • Дніпропетровська область — 652 випадки;
  • Донецька область — 91 випадок;
  • Житомирська область — 480 випадків;
  • Закарпатська область — 644 випадки;
  • Запорізька область — 312 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1078 випадків;
  • Кіровоградська область — 408 випадків;
  • м. Київ — 1721 випадок;
  • Київська область — 935 випадків;
  • Львівська область — 660 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 179 випадків;
  • Одеська область — 583 випадки;
  • Полтавська область — 239 випадків;
  • Рівненська область — 855 випадків;
  • Сумська область — 147 випадків;
  • Тернопільська область — 959 випадків;
  • Харківська область — 478 випадків;
  • Херсонська область — 149 випадків;
  • Хмельницька область — 148 випадків;
  • Чернівецька область — 2097 випадків;
  • Черкаська область — 331 випадок;
  • Чернігівська область — 69 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 травня 2020 року до Центру надійшло 1148 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 37052 повідомлення про підозру на COVID-19.

Автор: Администратор

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