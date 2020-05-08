Кількість випадків коронавірусу в Україні на 8 травня

- 08 трав. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 8 травня в Україні 14195 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 361 летальний, 2706 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 504 нові випадки. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.
Згідно отриманої NNS інформації, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 514 випадків;
- Волинська область — 424 випадки;
- Дніпропетровська область — 652 випадки;
- Донецька область — 91 випадок;
- Житомирська область — 480 випадків;
- Закарпатська область — 644 випадки;
- Запорізька область — 312 випадків;
- Івано-Франківська область — 1078 випадків;
- Кіровоградська область — 408 випадків;
- м. Київ — 1721 випадок;
- Київська область — 935 випадків;
- Львівська область — 660 випадків;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 179 випадків;
- Одеська область — 583 випадки;
- Полтавська область — 239 випадків;
- Рівненська область — 855 випадків;
- Сумська область — 147 випадків;
- Тернопільська область — 959 випадків;
- Харківська область — 478 випадків;
- Херсонська область — 149 випадків;
- Хмельницька область — 148 випадків;
- Чернівецька область — 2097 випадків;
- Черкаська область — 331 випадок;
- Чернігівська область — 69 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 травня 2020 року до Центру надійшло 1148 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 37052 повідомлення про підозру на COVID-19.
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