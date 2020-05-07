Опубликовано постановление о продлении карантина до 22 мая с послаблениями: что разрешили

07 трав. 2020
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Кабинет министров Украины продлил карантин в Украине до 22 мая, но ввел определенные послабления. Соответствующее постановление опубликовано сегодня, 7 мая. Об этом NNS сообщает со ссылкой на официальный правительственный портал.

Согласно информации, полученной NNS , с 11 мая в Украине разрешат:

  • посещать парки и скверы, зоны отдыха, лесопарки и прибрежные зоны;
  • проводить индивидуальные спортивные занятия на улице и учебно-тренировочные сборы спортсменов в средствах защиты и с соблюдением санитарных требований;
  • работать предприятиям, учреждениям, организациям, обеспечивающим проведение учебно-тренировочного процесса спортсменов;
  • работать магазинам, в частности торговым точкам в ТРЦ, при этом работа самих ТРЦ запрещена до 22 мая;
  • работать предприятиям по оказанию бытовых услуг населению,
  • обслуживать посетителей на летних площадках заведений общественного питания с соблюдением дистанции в минимум 1,5 м и при размещении не более 2 посетителей за одним столом, не считая детей до 14 лет;
  • осуществлять деятельность общепитам с применением адресной доставки заказов и заказов на вынос;
  • осуществлять деятельность музеям и историко-культурным заповедникам без непосредственного приема посетителей при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты;
  • работать предприятиям в области средств массовой информации, в частности точкам продажи прессы, типографиям, редакциям, логистическим предприятиям в сфере доставки бумаги и печатным изданиям;
  • журналистам и другим работникам СМИ проводить телевизионную съемку, производство телевизионного продукта, другую журналистскую деятельность на улице и в помещениях;
  • осуществлять кино - и видеосъемку на открытом воздухе, в транспортных средствах, жилых зданиях, сооружениях, помещениях;
  • проводить в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах репетиции, тренировки и другие мероприятия;
  • осуществлять деятельность адвокатам, нотариусам, аудиторам и психологам.

При этом правительство обязало персонал заведений общественного питания, магазинов и других учреждений использовать средства защиты рук, глаз и лица.

Автор: Администратор

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