Опубликовано постановление о продлении карантина до 22 мая с послаблениями: что разрешили

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Кабинет министров Украины продлил карантин в Украине до 22 мая, но ввел определенные послабления. Соответствующее постановление опубликовано сегодня, 7 мая. Об этом NNS сообщает со ссылкой на официальный правительственный портал.

Согласно информации, полученной NNS , с 11 мая в Украине разрешат:

посещать парки и скверы, зоны отдыха, лесопарки и прибрежные зоны;

проводить индивидуальные спортивные занятия на улице и учебно-тренировочные сборы спортсменов в средствах защиты и с соблюдением санитарных требований;

работать предприятиям, учреждениям, организациям, обеспечивающим проведение учебно-тренировочного процесса спортсменов;

работать магазинам, в частности торговым точкам в ТРЦ, при этом работа самих ТРЦ запрещена до 22 мая;

работать предприятиям по оказанию бытовых услуг населению,

обслуживать посетителей на летних площадках заведений общественного питания с соблюдением дистанции в минимум 1,5 м и при размещении не более 2 посетителей за одним столом, не считая детей до 14 лет;

осуществлять деятельность общепитам с применением адресной доставки заказов и заказов на вынос;

осуществлять деятельность музеям и историко-культурным заповедникам без непосредственного приема посетителей при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты;

работать предприятиям в области средств массовой информации, в частности точкам продажи прессы, типографиям, редакциям, логистическим предприятиям в сфере доставки бумаги и печатным изданиям;

журналистам и другим работникам СМИ проводить телевизионную съемку, производство телевизионного продукта, другую журналистскую деятельность на улице и в помещениях;

осуществлять кино - и видеосъемку на открытом воздухе, в транспортных средствах, жилых зданиях, сооружениях, помещениях;

проводить в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах репетиции, тренировки и другие мероприятия;

осуществлять деятельность адвокатам, нотариусам, аудиторам и психологам.

При этом правительство обязало персонал заведений общественного питания, магазинов и других учреждений использовать средства защиты рук, глаз и лица.