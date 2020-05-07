Коли відкриють дитячі садки, що буде з випускними та ЗНО?

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Вже майже два місяці, як дошкільні заклади, школи та виші зачинені на карантин через коронавірусну інфекцію. Проте з 11 травня в Україні очікується поступово послаблення карантинного режиму. Окрім роботи громадського транспорту більшість українців турбує питання роботи дитячих садочків, шкіл та вишів. Про це NNS повідомляє з посиланням на depo.ua.

Що наразі відомо про відкриття садків та шкіл і яку реакцію викликають у батьків зачинені заклади освіти. Аналітику підготувала Тіма Печерська.

Що відомо про відкриття шкіл та садків після карантину

5 травня Міністерство освіти України заявило, що навчальний рік в українських школах по всій країні завершиться дистанційно, оскільки уряд продовжив карантин до 22 травня.

«Рішення уряду передбачає послаблення деяких карантинних обмежень з 11 травня. Українці зможуть знову ходити в парки та сквери, запрацюють перукарні, буде дозволена оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами. Однак для закладів освіти все залишиться незмінним – вони проводять дистанційне навчання та готуються до завершення навчального року», – пояснила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Календар навчання виглядатиме таким чином:

до 31 травня триватимуть заняття;

до 1 липня має бути завершений навчальний рік;

до 15 червня школи завершують оформлення: свідоцтв про здобуття базової середньої освіти; свідоцтв досягнень та табелів навчальних досягнень;

упродовж червня школи на педагогічних радах розглядають питання про переведення учнів до наступного класу.

Випускники 11-х класів отримають документ про здобуття освіти після складання ДПА у формі ЗНО. Якщо учні 1-8, 10 класів не планують навчатися в іншому закладі освіти, школи надсилають копії документів учням електронною поштою, а оригінали документів видадуть у вересні 2020-2021 навчального року.

Попередньо МОН повідомляло, що цьогоріч державна підсумкова атестація для учнів 4-х та 9-х класів скасована.

А 6 травня вже стало зрозуміло, що навчальні заклади в Україні відкриються вже у вересні. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Навчальні заклади вже відкриватися не будуть. Вони відкриваються тільки з 1 вересня. Ми будемо відкривати деякі з них для проведення ЗНО», – заявив він.

Слід зазначити, що поняття «навчальний заклад» – є загальним і містить у собі не тільки школи, вищі навчальні заклади, а й дитячі садочки, тобто до 1 вересня вони теж не відкриються.

Ці слова опосередковано підтвердив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів. Він доручив підготувати лікарні, школи та садки до експлуатації та старту нового навчального сезону, який розпочнеться 1 вересня 2020-го року.

«Попри карантин і коронавірус хочеться, щоб із 1 вересня наші діти пішли в якісно відремонтовані чи новозбудовані школи і дитячі садки», – заявив глава уряду.

Таким чином можна зробити висновок, що садочки (різних форм власності) планують тримати зачиненими дійсно до 1 вересня, попри той факт, що батькам потрібно працювати і раніше садочки завжди працювали влітку.

Якщо із освітнім процесом у школі все зрозуміло, він закінчиться дистанційно, то окремих заяв про відкриття садків влітку поки не було.

Що буде з випускними та святом останнього дзвоника

Для запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 у 2019/2020 навчальному році МОН рекомендує утриматися від проведення масових заходів, зокрема – останніх дзвоників та випускних вечорів.

Що буде із ЗНО

Попри карантин ЗНО скасовувати не будуть, проте дати поки що невідомі. Але в МОН вже придумали про те, як саме виглядатиме ЗНО в актуальних умовах.

За словами омбудсмена Сергія Горбачова, учасникам будуть вимірювати температуру, а приміщення дезінфікуватимуть.

«Одна з відмінностей — в аудиторії має бути менше учасників ЗНО. Певна безпечна дистанція збільшена. Якщо раніше в аудиторії можна було посадити, скажімо, 15 учасників, то тепер їх має бути менше. На скільки менше, ми наразі не знаємо. Орієнтовно 9-12 осіб», – наголосив омбудсмен.

Через нові умови буде потрібно в півтора рази більше аудиторій, більше вчителів та інструкторів, які проводять тестування.

«Крім того, треба передбачити додаткові заходи дезінфекції приміщень, контролю температури тіла. Оскільки вчителі та інструктори потрапляють в зону ризику, то треба буде подбати про додаткові методи захисту і для них», – додав освітній омбудсмен.

За його словами, традиційно, обов'язковими залишається присутність учасника на пункті тестування, відповідний контроль особистості, а також контроль виконання роботи.

Реакція мережі на закриття садочків до 1 вересня

Новина про те, що садочки не відкриють свої двері до 1 вересня стала болісною для деяких батьків, які мали надію на відновлення хоч якогось робочого процесу. У мережі батьки розділилися на два табори: одні вимагають відкрити садочки з 1 червня і навіть запустили флешмоб #відкрийтесадки, а інші не впевнені у тому, що держава зможе контролювати дотримання усіх заходів безпеки у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Чи відкриють спортивні секції і гуртки у травні

Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов в ефірі телеканалу «Перший Західний» прокоментував можливість відкриття спортивних секцій.

За його словами, наразі уряд дозволив тренування професійних команд і тренування професійних атлетів. І поки заборонене навчання, відповідно, не працюють дитячі та юнацькі спортивні школи, у яких відбувається секційне заняття.

«Кожен вид спорту буде самостійно визначатися по своїх нормах, там є загальні рамки. Зокрема, це 10 квадратних метрів на одну людину для залу, а також, якщо це команді види, то це самоізоляція на спортивних базах для того, щоб у певний час під час тренувального процесу люди перебували в одному колективі і в разі необхідності могли залишитися або на обсервацію, або в інший спосіб у разі зараження ліквідовувати його», – заявив Немчінов.

Наразі взагалі не йдеться про відкриття гуртків творчості та мистецтв.