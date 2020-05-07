Рада приняла закон о массовом тестировании украинцев на коронавирус и защите медиков

- 07 трав. 2020
- Перегляди: 333
Завантажте мобільний додаток сайту
Верховная Рада на сегодняшнем внеочередном заседании 7 мая поддержала в целом законопроект №3380 "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения дееспособности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19". Об этом NNS сообщает со ссылкой на Цензор.Нет.
Согласно полученной NNS информации, "за" проголосовали 336 народных депутатов.
Законопроект инициировала народный депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина.
Как сообщает "Голос", документ предусматривает:
- возможность развернуть широкомасштабное тестирование по всей стране и тестировать больше людей;
- постоянное и регулярное тестирование врачей;
- прозрачную отчетность правительства о количестве тестов, средств защиты, распределении закупок и гуманитарной помощи в каждой области;
- сохранение 100% зарплаты для медиков, находящихся на самоизоляции;
- обязательное обучение врачей, как пользоваться средствами индивидуальной защиты.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
×
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!