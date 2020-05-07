Рада приняла закон о массовом тестировании украинцев на коронавирус и защите медиков

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Верховная Рада на сегодняшнем внеочередном заседании 7 мая поддержала в целом законопроект №3380 "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения дееспособности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19". Об этом NNS сообщает со ссылкой на Цензор.Нет.

Согласно полученной NNS информации, "за" проголосовали 336 народных депутатов.

Законопроект инициировала народный депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина.

Как сообщает "Голос", документ предусматривает: