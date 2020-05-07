Кількість випадків коронавірусу в Україні на 7 травня

07 трав. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 7 травня в Україні 13691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 507 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.

Згідно отриманої NNS інформації, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 485 випадків;
  • Волинська область — 393 випадки;
  • Дніпропетровська область — 624 випадки;
  • Донецька область — 89 випадків;
  • Житомирська область — 468 випадків;
  • Закарпатська область — 600 випадків;
  • Запорізька область — 300 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1055 випадків;
  • Кіровоградська область — 403 випадки;
  • м. Київ — 1675 випадків;
  • Київська область — 916 випадків;
  • Львівська область — 595 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 171 випадок;
  • Одеська область — 568 випадків;
  • Полтавська область — 236 випадків;
  • Рівненська область — 817 випадків;
  • Сумська область — 131 випадок;
  • Тернопільська область — 951 випадок;
  • Харківська область — 448 випадків;
  • Херсонська область — 146 випадків;
  • Хмельницька область — 138 випадків;
  • Чернівецька область — 2048 випадків;
  • Черкаська область — 324 випадки;
  • Чернігівська область — 68 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 травня 2020 року до Центру надійшло 1182 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 35904 повідомлення про підозру на COVID-19.

Автор: Администратор

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