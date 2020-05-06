Коли відкриють навчальні заклади - Ляшко назвав дату

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Заклади освіти в Україні не відкриватимуться до 1 вересня - лише деякі для проведення зовнішнього незалежного тестування.

Про це в інтерв'ю "Сьогодні" сказав заступник міністра охорони здоров'я , головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає NNS.

"Заклади освіти вже відкриватися не будуть. Вони відкриваються тільки з 1 вересня. Ми будемо відкривати деякі з них для проведення ЗНО", - сказав Ляшко.

Водночас він зауважив, що відкриття громадського транспорту, зокрема метро, залежатиме від епідемічної ситуації.

"Громадський транспорт може відкритися на третьому етапі (зняття обмежувальних заходів - ред.). Але ми ще обговорюємо це з бізнесом, оскільки розуміємо, що відкриття будь-якої сфери діяльності потребує доїзду працівників. В той же час ми розуміємо, щойно ми запустимо транспорт – можемо вважати, що карантин повністю завершився", - наголосив заступник міністра.

Як повідомлялося, 24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з п’яти етапів.

Уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив, що після 22 травня карантин в Україні продовжать, але плануються подальші його послаблення.