Кількість нових випадків коронавірусу в Україні на 6 травня

- 06 трав. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 6 травня в Україні 13184 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 327 летальних, 2097 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 487 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.
Згідно отриманої NNS інформації, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 472 випадки;
- Волинська область — 359 випадків;
- Дніпропетровська область — 568 випадків;
- Донецька область — 85 випадків;
- Житомирська область — 456 випадків;
- Закарпатська область — 572 випадки;
- Запорізька область — 298 випадків;
- Івано-Франківська область — 1037 випадків;
- Кіровоградська область — 402 випадки;
- м. Київ — 1651 випадок;
- Київська область — 891 випадок;
- Львівська область — 553 випадки;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 165 випадків;
- Одеська область — 505 випадків;
- Полтавська область — 232 випадки;
- Рівненська область — 787 випадків;
- Сумська область — 130 випадків;
- Тернопільська область — 935 випадків;
- Харківська область — 403 випадки;
- Херсонська область — 143 випадки;
- Хмельницька область — 134 випадки;
- Чернівецька область — 1985 випадків;
- Черкаська область — 314 випадків;
- Чернігівська область — 65 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 травня 2020 року до Центру надійшло 1411 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 34722 повідомлення про підозру на COVID-19.
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