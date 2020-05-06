Кількість нових випадків коронавірусу в Україні на 6 травня

06 трав. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 6 травня в Україні 13184 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 327 летальних, 2097 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 487 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.

Згідно отриманої NNS інформації, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 472 випадки;
  • Волинська область — 359 випадків;
  • Дніпропетровська область — 568 випадків;
  • Донецька область — 85 випадків;
  • Житомирська область — 456 випадків;
  • Закарпатська область — 572 випадки;
  • Запорізька область — 298 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1037 випадків;
  • Кіровоградська область — 402 випадки;
  • м. Київ — 1651 випадок;
  • Київська область — 891 випадок;
  • Львівська область — 553 випадки;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 165 випадків;
  • Одеська область — 505 випадків;
  • Полтавська область — 232 випадки;
  • Рівненська область — 787 випадків;
  • Сумська область — 130 випадків;
  • Тернопільська область — 935 випадків;
  • Харківська область — 403 випадки;
  • Херсонська область — 143 випадки;
  • Хмельницька область — 134 випадки;
  • Чернівецька область — 1985 випадків;
  • Черкаська область — 314 випадків;
  • Чернігівська область — 65 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 травня 2020 року до Центру надійшло 1411 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 34722 повідомлення про підозру на COVID-19.

Автор: Администратор

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