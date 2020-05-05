Коли і як відкриватимуть метро в Україні

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Відкриття метрополітену - це великий ризик нових спалахів захворюваності, саме тому його відкриють на передостанньому етапі виходу із карантину. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "Українського радіо", передає УНН, інформує NNS.

"Для Києва, Харкова, де більше 1 мільйона населення - це величезний ризик… Тому відкриття метрополітену передбачається у два етапи. На третьому етапі послаблення карантинних заходів метро запрацює для окремих категорій громадян й буде їздити при певних обмеженнях. На четвертому етапі – це практично етап завершення епідемії в Україні, розрахований та офіційно підтверджений… метрополітен буде працювати у звичайному режимі", - розповів Шмигаль.

Також, за його словами, наразі можливостей відкриття міжміського транспорту немає.

"Міський транспорт ходитиме й далі у тих режимах, як і ходив. Вже мери будуть приймати рішення про збільшення кількості транспорту, зміну його графіку роботи", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжать до 22 травня.

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