Коли і як відкриватимуть метро в Україні

- 05 трав. 2020
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Відкриття метрополітену - це великий ризик нових спалахів захворюваності, саме тому його відкриють на передостанньому етапі виходу із карантину. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "Українського радіо", передає УНН, інформує NNS.
"Для Києва, Харкова, де більше 1 мільйона населення - це величезний ризик… Тому відкриття метрополітену передбачається у два етапи. На третьому етапі послаблення карантинних заходів метро запрацює для окремих категорій громадян й буде їздити при певних обмеженнях. На четвертому етапі – це практично етап завершення епідемії в Україні, розрахований та офіційно підтверджений… метрополітен буде працювати у звичайному режимі", - розповів Шмигаль.
Також, за його словами, наразі можливостей відкриття міжміського транспорту немає.
"Міський транспорт ходитиме й далі у тих режимах, як і ходив. Вже мери будуть приймати рішення про збільшення кількості транспорту, зміну його графіку роботи", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, карантин в Україні продовжать до 22 травня.
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