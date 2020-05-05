Не «Велюром» єдиним: як у карантин заробляє дружина скандального депутата (відео)

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Раніше нардеп від «Слуги народу» Микола Тищенко втрапив у скандал через інформацію про роботу його ресторану «Велюр» під час епідемії. Журналісти стверджують, що бізнес дружини Тищенка теж працює під час карантину. Про це NNS повідомляє з посиланням на на УНІАН.

Згідно інформації отриманої NNS , в Києві попри карантин продовжує роботу щонайменше один магазин косметики Алли Барановської - дружини народного депутата Миколи Тищенка.

Про це йдеться у сюжеті програми «Гроші». Мова йде про мережу салонів краси та магазинів косметики преміум-сегменту, яка належить Барановській. На сторінках соцмереж закладів є повідомлення, що вони працюють онлайн до завершення карантину.

Журналісти перевірили, чи так це насправді, і стверджують, що один із закладів мережі на столичному Печерську активно працює.

На відзнятих ними кадрах можна бачити, як чоловік у масці заносить до студії чимало коробок, імовірно – з продукцією. На відміну від майже всіх інших подібних салонів під час карантину там робота не зупинилась.

Журналісти відзняли дівчину, яка приїхала на іномарці та зайшла всередину без жодних засобів захисту. Через 20 хвилин вона вийшла з салону із фірмовим пакетом закладу.

Наступним до салону приїжджає «Мерседес». З авто виходить брюнетка, в одній руці в неї телефон, а в іншій – пачка грошей. Дівчина впевнено заходить до салону, і скоро виходить звідти з тим же брендованим пакетом закладу. Журналісти роблять висновок, що для особливих клієнтів салон таки відчиняють. При тому, в студії не дотримуються жодних санітарних норм – ані персонал, ані відвідувачі не вдягають масок чи рукавичок.

Сама Алла Барановська відмовилась давати коментарі журналістам.