Як завершиться навчальний рік у школах: офіційна заява МОН

- 05 трав. 2020
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Як повідомлялось раніше Уряд продовжив строки загальнонаціонального карантину в Україні до 22 травня 2020 року. Таке рішення було прийняте 4 травня. Проте закладів освіти все залишиться незмінним – вони проводять дистанційне навчання та готуються до завершення навчального року. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт МОН.
Згідно отриманої NNS інформації, навчальний рік у школах по всій країні завершиться дистанційно.
Календар навчання виглядатиме так:
- до 31 травня триватимуть заняття;
- до 1 липня має бути завершений навчальний рік;
- до 15 червня школи завершують оформлення: свідоцтв про здобуття базової середньої освіти; свідоцтв досягнень та табелів навчальних досягнень;
- упродовж червня школи на педагогічних радах розглядають питання про переведення учнів до наступного класу.
Випускники 11-х класів отримають документ про здобуття освіти після завершення ДПА у формі ЗНО. Якщо учні 1-8, 10 класів не планують навчатися в іншому закладі освіти, школи надсилають копії документів учням електронною поштою, а оригінали документів видадуть у вересні 2020-2021 навчального року.
Попередньо МОН повідомляло, що цьогоріч державна підсумкова атестація для учнів 4-х та 9-х класів скасована.
Для запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 у 2019/2020 навчальному році МОН рекомендує утриматися від проведення масових заходів, зокрема – останніх дзвоників та випускних вечорів.
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