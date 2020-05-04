Смягчение карантина – рискованный шаг: МОЗ

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Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что послабление карантина в Украине – рискованный шаг. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Фокус.

По словам Министр здравоохранения Украины, не исключено, что условия карантина снова изменятся.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге завил, что смягчение карантина в Украине является рискованным шагом на фоне большого количества зараженных.

По его словам, в случае резкого роста заболеваемости, не исключено, что условия карантина снова изменятся.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что мы идем на достаточно рискованный выход из карантина, понимая экономическую ситуацию в стране. Нужно будет очень четко придерживаться правил. В случае угрозы мы срочно будем вносить изменения по условиям карантина, если увидим резкий рост больных на коронавирус", – заявил Степанов.

Напомним, Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 22 мая, но часть ограничений снимут с 11 мая. При этом, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 11 мая карантин в более жестком виде может сохраниться в трех областях с наибольшем количеством заразившихся коронавирусом в рамках модели адаптивного карантина. Шмыгаль добавил, что в механизм «адаптивного карантина» будет использоваться в течение года с учетом ситуации с коронавирусом в отдельных регионах.