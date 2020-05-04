Робочі візи українцям почала видавати Польща

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Про часткове відновлення роботи консульств РП в Україні повідомило посольство Польщі в Україні, передає NNS.

“Повідомляємо, що з 4 травня консульські установи в Україні поновлюють видачу віз. У початковий період прийматимуться лише документи з метою отримання віз для виконання сільськогосподарських та садівничих робіт, а також міжнародних перевезень”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у зв’язку з цим від 30 квітня заявники, які мають відповідні підтверджуючі документи про виконання сільськогосподарських та садівничих робіт, а також міжнародних перевезень можуть зареєструватися для подачі документів на візу в електронній системі e-konsulat.

Водночас повідомляється, що прийом заявників з іншою метою, навіть при умові актуальної реєстрації та наявності всіх необхідних документів, здійснюватися не буде.

Як повідомляв Укрінформ, з середи, 29 квітня, громадяни України почали отримувати поштою польські робочі візи. У цій справі дійшли згоди консульські служби Польщі в Україні, а також кілька міністерств: закордонних справ, внутрішніх справ і адміністрації, сільського господарства і розвитку села Польщі.

Як відомо, польські консульські установи в Україні у зв'язку з епідемією COVID-19 з 16 березня тимчасово припинили роботу.

На території України функціонують посольство Польщі в Києві та генконсульства РП у Львові, Луцьку, Вінниці, Харкові та Одесі.