Послаблення карантину: в Україні дозволять проведення планових операцій

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МОЗ зняв заборону на планові операції під час карантину. Про це NNS повідомляє з посиланням на заяву міністра охорони здоров’я Максима Степанова, зроблену на брифінгу сьогодні, 4 травня.

«Карантин вже триває близько 50 днів і у нас вже дійсно є необхідність проведення планових операцій», – сказав міністр Максим Степанов.

За словами Степанова, кожен понеділок уряд збирається на наради і сьогодні така нарада теж мало місце. Міністр на ньому ініціював позачергове засідання Кабміну з одним питанням – дозволити операції.

«Карантин вже триває близько 50 днів і у нас вже дійсно є необхідність проведення планових операцій. Це я відчув під час поїздки в Черкаську область 1 травня, коли спілкувався з фахівцями на місцях», – сказав він. Кабмін підтримав пропозицію Степанова і вніс зміни в постанову №211. «Думаю, вже завтра у нас в країні дозволять проводити планові операції і госпіталізації», – говорить міністр.

Також він додав, що госпіталізації для проведення операцій будуть можливі лише після проходження пацієнтами ПЛР-тестування на коронавірус. «Таким чином, ризик інфікування наших медиків ми знизимо до нуля», – сказав Степанов.