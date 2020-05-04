Кількість випадків коронавірусу в Україні на 4 травня

04 трав. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 4 травня в Україні 12331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.

Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 436 випадків;
  • Волинська область — 340 випадків;
  • Дніпропетровська область — 460 випадків;
  • Донецька область — 81 випадок;
  • Житомирська область — 430 випадків;
  • Закарпатська область — 531 випадок;
  • Запорізька область — 285 випадків;
  • Івано-Франківська область — 984 випадки;
  • Кіровоградська область — 401 випадок;
  • м. Київ — 1535 випадків;
  • Київська область — 853 випадки;
  • Львівська область — 506 випадків;
  • Луганська область — 37 випадків;
  • Миколаївська область — 161 випадок;
  • Одеська область — 427 випадків;
  • Полтавська область — 227 випадків;
  • Рівненська область — 750 випадків;
  • Сумська область — 112 випадків;
  • Тернопільська область — 896 випадків;
  • Харківська область — 361 випадок;
  • Херсонська область — 139 випадків;
  • Хмельницька область — 116 випадків;
  • Чернівецька область — 1887 випадків;
  • Черкаська область — 312 випадків;
  • Чернігівська область — 64 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 травня 2020 року до Центру надійшло 546 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 32270 повідомлень про підозру на COVID-19.

Автор: Администратор

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