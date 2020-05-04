Кількість випадків коронавірусу в Україні на 4 травня

- 04 трав. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 4 травня в Україні 12331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.
Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 436 випадків;
- Волинська область — 340 випадків;
- Дніпропетровська область — 460 випадків;
- Донецька область — 81 випадок;
- Житомирська область — 430 випадків;
- Закарпатська область — 531 випадок;
- Запорізька область — 285 випадків;
- Івано-Франківська область — 984 випадки;
- Кіровоградська область — 401 випадок;
- м. Київ — 1535 випадків;
- Київська область — 853 випадки;
- Львівська область — 506 випадків;
- Луганська область — 37 випадків;
- Миколаївська область — 161 випадок;
- Одеська область — 427 випадків;
- Полтавська область — 227 випадків;
- Рівненська область — 750 випадків;
- Сумська область — 112 випадків;
- Тернопільська область — 896 випадків;
- Харківська область — 361 випадок;
- Херсонська область — 139 випадків;
- Хмельницька область — 116 випадків;
- Чернівецька область — 1887 випадків;
- Черкаська область — 312 випадків;
- Чернігівська область — 64 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 травня 2020 року до Центру надійшло 546 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 32270 повідомлень про підозру на COVID-19.
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