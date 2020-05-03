МВС закупило у своєї фірми респіратори по 4 тисячі гривень

Завантажте мобільний додаток сайту

МВС закупило у своєї фірми респіратори по 4 тис грн за одиницю під COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Слідство.Інфо.

Згідно отриманої NNS інформації, центральна поліклініка Міністерства внутрішніх справ (МВС) в межах протидії поширенню COVID-19 закупила дві тисячі респіраторів вартістю понад чотири тисячі гривень за одиницю. Сума угоди — майже дев’ять з половиною мільйонів гривень. Постачальником без конкурсу обрали казенне об’єднання «Форт», яке входить до складу МВС.

Інформація про це розміщена на сайті публічних закупівель Prozorro.

Договір сторони підписали 16 квітня. Відповідно до цієї угоди, клініка МВС має отримати дві тисячі респіраторів та вісім тисяч фільтрів до них. Поставку казенне об’єднання повинно було здійснити до 30 квітня.

Ідеться про повнолицеві маски-респіратори 3М 6800 (М) виробництва американської корпорації 3M Company. Вони багаторазового використання і мають властивість захищати від різноманітних забруднень, у тому числі шкідливих газів та парів.

Основним завданням казенного науково-виробничого об’єднання «Форт», судячи з офіційного сайту, є розробка і виробництво стрілецької зброї, боєприпасів та спецзасобів для правоохоронців та силовиків.

Раніше повідомлялось, що казенне об’єднання «Форт» є фігурантом кримінальних проваджень. Зокрема, за версією слідчих Хмельницького управління Державного бюро розслідувань, посадовці «Форту» можуть бути причетні до історії з контрабандою українських пістолетів до Іраку. Так, іракські митники викрили партію з більш ніж тисячі сучасних українських пістолетів «Форт-19С», які завезли до країни в контейнері з іграшками. Тоді в Головному управлінні митниці Іраку заявили, що постачальник не мав дозволів на ввезення зброї.

Також слідчі Служби безпеки розслідують можливу державну зраду та розкрадання бюджетних грошей в особливо великих розмірах на цьому підприємстві. На думку слідства, казенне об’єднання «Форт» безпідставно перерахувало 100 тисяч доларів чеській компанії, яка повинна була поставити йому обладнання для виробництва гільз та куль. Договір на суму понад один мільйон доларів сторони уклали у 2018 році.