Сьогодні в центрі Києва протестують підприємці

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У центрі Києва на Майдані та під будівлею Офісу президента представники малого та середнього бізнесу 3 травня влаштували мітинг під назвою #SaveФОП. Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське.

Згідно отриманої NNS інформації підприємці вимагають від влади послабити карантин та дозволити їм заробляти.

Так, спочатку люди зібралися на Майдані. Потім вони доєдналися до активістів Автомайдану, які приїхали підтримали підприємців до будівлі Офісу президента.

Один з учасників акції розповів, що його бізнес зачинений з 18 березня через карантин. Він закликає владу дозволити працювати підприємцям з дотриманням санітарних вимог. Також просить владу у разі продовження дії обмежень для бізнесу видати підприємцям фінансову допомогу.

29 квітня до Кабінету міністрів також виходили представники малого та середнього бізнесу. Вони вимагали в уряду послабити карантин та дозволити їм заробляти.