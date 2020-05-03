Кількість випадків коронавірусу в Україні на 3 травня

03 трав. 2020
1207

Завантажте мобільний додаток сайту

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 3 травня в Україні 11913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 502 нові випадки. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.

Згідно отриманої NNS інформації, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 435 випадків;
  • Волинська область — 324 випадки;
  • Дніпропетровська область — 448 випадків;
  • Донецька область — 70 випадків;
  • Житомирська область — 423 випадки;
  • Закарпатська область — 508 випадків;
  • Запорізька область — 275 випадків;
  • Івано-Франківська область — 965 випадків;
  • Кіровоградська область — 397 випадків;
  • м. Київ — 1511 випадків;
  • Київська область — 784 випадки;
  • Львівська область — 473 випадки;
  • Луганська область — 37 випадків;
  • Миколаївська область — 149 випадків;
  • Одеська область — 409 випадків;
  • Полтавська область — 222 випадки;
  • Рівненська область — 726 випадків;
  • Сумська область — 110 випадків;
  • Тернопільська область — 868 випадків;
  • Харківська область — 348 випадків;
  • Херсонська область — 136 випадків;
  • Хмельницька область — 115 випадків;
  • Чернівецька область — 1818 випадків;
  • Черкаська область — 308 випадків;
  • Чернігівська область — 54 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 травня 2020 року до Центру надійшло 681 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 31724 повідомлення про підозру на COVID-19.

Автор: Администратор

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі

×

Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!