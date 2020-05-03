Кількість випадків коронавірусу в Україні на 3 травня

- 03 трав. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 3 травня в Україні 11913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 502 нові випадки. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.
Згідно отриманої NNS інформації, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 435 випадків;
- Волинська область — 324 випадки;
- Дніпропетровська область — 448 випадків;
- Донецька область — 70 випадків;
- Житомирська область — 423 випадки;
- Закарпатська область — 508 випадків;
- Запорізька область — 275 випадків;
- Івано-Франківська область — 965 випадків;
- Кіровоградська область — 397 випадків;
- м. Київ — 1511 випадків;
- Київська область — 784 випадки;
- Львівська область — 473 випадки;
- Луганська область — 37 випадків;
- Миколаївська область — 149 випадків;
- Одеська область — 409 випадків;
- Полтавська область — 222 випадки;
- Рівненська область — 726 випадків;
- Сумська область — 110 випадків;
- Тернопільська область — 868 випадків;
- Харківська область — 348 випадків;
- Херсонська область — 136 випадків;
- Хмельницька область — 115 випадків;
- Чернівецька область — 1818 випадків;
- Черкаська область — 308 випадків;
- Чернігівська область — 54 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 травня 2020 року до Центру надійшло 681 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 31724 повідомлення про підозру на COVID-19.
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