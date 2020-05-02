Vodafone поднимает тарифы: какие и на сколько

- 02 трав. 2020
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Тарифы Водафон рванут вверх с 15 мая. Еще часть тарифов подорожает с 27 мая. Расценки основных тарифных линеек поднимутся в цене сразу на 20%.
В то же время пресс-служба оператора заверила, что не будут повышаться тарифы для наиболее чувствительных групп населения, передает NNS со ссылкой на Главред.
Повышение тарифов в Vodafone объяснили возросшей нагрузкой на сеть (соответственно, выросли и затраты на ее поддержку), расходами на строительство новой инфраструктуры и отсутствием доходов от роуминга.
Водафон – тарифы 2020
С 15 мая мобильный оператор меняет условия тарифных линеек:
- RED Extra (XS, XS-2, S, M, L),
- RED (XS+, S, M, L),
- Unlim 3G, 3G+.
С 27 мая изменятся условия линеек:
- SuperNet (Start, Pro, Pro-1, Unlim),
- Super Net Turbo 2019,
- Joice.
Без изменений на данный момент остаются условия тарифной линейки Family и архивный тариф Light и Light+.
В компании напомнили, что детальную информацию об изменениях их тарифов пользователи тарифов получат заблаговременно – посредством сообщений.
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