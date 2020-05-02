Кількість випадків коронавірусу на 2 травня

Завантажте мобільний додаток сайту

Станом на 2 травня в Україні підтверджено 11 411 випадків захворюваності на COVID-19, за добу 550 нових випадків.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє NNS із посиланням на Укрінформ.

"За минулу добу захворіло 550 осіб. З них 17 дітей та 96 медичних працівників. Було госпіталізовано 117 людей. За останню добу зафіксовано 7 летальних випадків. При цьому 85 пацієнтів одужало. Загалом за весь час пандемії захворіло 11 411 людей" , - сказав Степанов.

Він зазначив, що загалом за весь час зафіксовано 279 летальних випадків, 1498 пацієнтів одужало.

Міністр додав, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу в Чернівецькій області - 78, Дніпропетровській області - 72 та Закарпатській - 64.