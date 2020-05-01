В Україні від коронавірусу померли 16 медиків

- 01 трав. 2020
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Станом на 1 травня в Україні померли 16 медичних працівників, які були хворі на коронавірус. Про це NNS повідомляє з посиланням на Прямий, який посилається на Міністерство охорони здоров'я України.
"Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 272 людини, з них 16 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85 %)", – йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що на амбулаторному лікуванні знаходиться 7 526 пацієнтів, з них 610 дітей та 1 785 медпрацівників. Загалом потребували госпіталізації 3 335 осіб, з них 144 дітей та 369 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 143 людини, у тому числі одна дитина та 10 медиків.
Загалом 1413 пацієнти вже одужали, з них 311 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
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