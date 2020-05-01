Українців почали штрафувати за образу Зеленського

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В Україні оштрафували першу людину за образу президента Володимира Зеленського. Про це NNS повідомляє з посиланням на hyser.com.ua.

Багато хто вважає Україну однією з країн, де принцип свободи слова працює якщо не краще за всіх, то хоча б не на багато відстає від США, де свобода слова і зовсім внесена до Конституції. Але, схоже, це не зовсім так. Ще в минулому році депутат від фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк оскандалилася заявою про те, що в країні нібито пора «приглушити свободу слова».

І от Крюківський районний суд Кременчука оштрафував на 51 гривню місцевого жителя, який під час пікету тримав плакат з написом: «ЗЕ ДОН ГАН». Про це пише портал «Обозреватель» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Відповідні дані також присутні в Єдиному реєстрі судових рішень від 23 квітня 2020 року. Постанова суду може бути оскаржена протягом десяти днів.

Як виявилося, на судовому засіданні чоловік не визнав себе винним. Він заявив, що не мав на меті образити когось, а хотів порівняти фрази і вислови з фантастичними історіями французького письменника-фантаста Іво Гандоном.

Шостого березня чоловік влаштував одиночний пікет біля Крюківського вагонобудівного заводу, на який повинен був приїхати президент Володимир Зеленський. На плакаті, який він тримав, фарбою було написано «ЗЕ ДОН ГАН». У той день на нього склали адміністративний протокол, розцінивши написане як нецензурні слова.

Звичайно, 51 гривня – це дуже невелика сума. Та й сама ситуація виглядає комічно. Однак, чи будуть подібні прецеденти ставати ще жорсткішими, поки не ясно. Це залежить від дій влади і народу.