В українських школах планують ввести новий предмет

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У школах України планують запровадити новий предмет, повідомляє Український інтерес, інформує NNS.

Національний банк України та міністерство освіти та науки планують зробити курс фінансової грамотності постійним шкільним предметом, розповіла директорка департаменту комунікацій НБУ Наталія Бондаренко.

“Також для середньої і старшої школи ми розробили платформу для навчання, за якою ми даватимемо швидкі знання не тільки дітям, а й вчителям та науковим викладачам – анонсуємо потужний онлайновий портал”, – заявила вона.

Нагадаємо, що з 2012 до 2019 року МОН за підтримки USAID запроваджувало експериментальне викладання курсу “Фінансова грамотність” у системі загальної середньої освіти. Щороку курс удосконалювався згідно з побажаннями викладачів, методистів, експертів, учнів та їхніх батьків.

Із 2019-го в школах України запровадили факультативний курс фінансової грамотності.

До речі, днями Кабінет міністрів затвердив план реалізації державної політики у сфері професійно-технічної освіти на 2020-2027 роки. Очікують, що втілення документа в життя матиме позитивний вплив на розвиток та модернізацію професійної освіти в регіонах. Реалізувати реформу планують протягом семи років.