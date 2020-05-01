Як сплатити комуналку по телефону

- 01 трав. 2020
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Як сплатити за комунальні послуги, користуючись телефоном. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм-канал Міністерства соціальної політики України.
Якщо Ви пенсіонер або отримуєте соціальну грошову допомогу від держави, Ви можете сплатити за комунальні послигу по телефону.
Для цього неабхіно зробити кілька кроків:
- КРОК 1: Телефонуєте на «Гарячу» лінію Вашого банку.
- КРОК 2: Проходите телефонну перевірку встановлення особи за умовами, визначеними Вашим банком, відповідаючи на запитання.
- КРОК 3: Після встановлення особи, працівник банку отримує від Вас інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, які Ви бажаєте сплатити дистанційно та необхідні дані для проведення оплати послуг з Вашого рахунку.
- КРОК 4: Банк інформує Вас СМС-повідомленням про проведену оплату житлово-комунальних послуг.
❗ Комісія уповноваженим банком за сплату комунальних послуг не стягується!
❗ Увага!!! Для сплати комунальних послуг саме Ви маєте зателефонувати на «Гарячу» лінію свого банку. Банк не може телефонувати Вам з даного приводу. Не надавайте своїх даних невизначеним особам!
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