Як сплатити комуналку по телефону

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Як сплатити за комунальні послуги, користуючись телефоном. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм-канал Міністерства соціальної політики України.

Якщо Ви пенсіонер або отримуєте соціальну грошову допомогу від держави, Ви можете сплатити за комунальні послигу по телефону.

Для цього неабхіно зробити кілька кроків:

КРОК 1: Телефонуєте на «Гарячу» лінію Вашого банку.

КРОК 2: Проходите телефонну перевірку встановлення особи за умовами, визначеними Вашим банком, відповідаючи на запитання.

КРОК 3: Після встановлення особи, працівник банку отримує від Вас інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, які Ви бажаєте сплатити дистанційно та необхідні дані для проведення оплати послуг з Вашого рахунку.

КРОК 4: Банк інформує Вас СМС-повідомленням про проведену оплату житлово-комунальних послуг.



❗ Комісія уповноваженим банком за сплату комунальних послуг не стягується!

❗ Увага!!! Для сплати комунальних послуг саме Ви маєте зателефонувати на «Гарячу» лінію свого банку. Банк не може телефонувати Вам з даного приводу. Не надавайте своїх даних невизначеним особам!