«Ми готові пом’якшувати карантин» - МОЗ

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Міністр охорони здоров'я України заявляє, що сьогодні ситуація дозволяє робити пом'якшення карантину. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНІАН.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов анонсує пом'якшення карантинних заходів, запроваджених з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, з 11 травня.

Згідно отриманої NNS інформації, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Ми розуміємо, що люди втомилися від карантину, і я ще раз хочу наголосити: ми кожного дня аналізуємо ситуацію і готуємо пом'якшення карантинних заходів вже з 11 травня. Всі ці наші пом'якшення, всі наші дії ґрунтуються на думці фахівців, думці епідеміологів, думці наших вірусологів, які знають, як себе треба поводити в таких ситуаціях - пандемії, яка зараз є в Україні», - заявив Степанов.

«11 травня ми будемо робити пом'якшення, бо сьогодні це дозволяє ситуація. Ці пом'якшення, які ми будемо робити, вони будуть ґрунтуватися на тих даних, які у нас є, і ми будемо впевнені, що вони у майбутньому, ці наші дії не погіршать ситуацію», - наголосив міністр.