Кількість випадків коронавірусу в Україні на 1 травня

01 трав. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 1 травня в Україні 10861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 272 летальні, 1413 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 455 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.

Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 425 випадків;
  • Волинська область — 307 випадків;
  • Дніпропетровська область — 364 випадки;
  • Донецька область — 70 випадків;
  • Житомирська область — 390 випадків;
  • Закарпатська область — 432 випадки;
  • Запорізька область — 260 випадків;
  • Івано-Франківська область — 899 випадків;
  • Кіровоградська область — 392 випадки;
  • м. Київ — 1453 випадки;
  • Київська область — 694 випадки;
  • Львівська область — 454 випадки;
  • Луганська область — 35 випадків;
  • Миколаївська область — 126 випадків;
  • Одеська область — 296 випадків;
  • Полтавська область — 211 випадків;
  • Рівненська область — 658 випадків;
  • Сумська область — 103 випадки;
  • Тернопільська область — 793 випадки;
  • Харківська область — 274 випадки;
  • Херсонська область — 120 випадків;
  • Хмельницька область — 92 випадки;
  • Чернівецька область — 1667 випадків;
  • Черкаська область — 296 випадків;
  • Чернігівська область — 50 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 травня 2020 року до Центру надійшло 1254 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 30316 повідомлень про підозру на COVID-19.

Автор: Администратор

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