Які умови для заробітчан повинні виконати компанії-роботодавці

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Країни, зацікавлені в українських сезонних робітниках, мають забезпечити їм трансфер і медичну безпеку. Про це повідомив у Twitter віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко, якому доручено вести переговори з іноземними державами, що беруть на роботу українських трудових мігрантів, передає NNS.

"Телефоном координуємося з урядовцями країн-членів ЄС, куди запрошують організовані групи українських сезонних працівників. Основне завдання - забезпечити їм організований трансфер та належні умови праці, зокрема, медичну безпеку", - написав Пристайко.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Наразі карантин продовжено до 11 травня включно. Частина українських заробітчан втратили або обмежили роботу через коронавірус в інших країнах.