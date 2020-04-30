Увага! Нові умови подачі документів до вишів у зв’язку з карантином

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Міністерство освіти на період карантину змінило умови подачі документів абітурієнтами для вступу в університети та інші вищі навчальні заклади. Про це NNS повідомляє з посиланням на «Бабель».

Згідно отриманої NNS інформації, заступник міністра освіти Єгор Стадний на брифінгу 30 квітня заявив, що абітурієнтам дозволено подавати документи дистанційно.

Для тих, хто поступає на контракт, подача документів є повністю дистанційною — скановані копії документів можна надсилати до вишу електронною поштою. Для тих, хто претендує на бюджетні місця, планують продовжити термін подачі оригіналів документів, а також дозволити надсилати їх поштою.

«Ми плануємо продовжити термін прийому оригіналів заяв і дозволити подавати оригінал заяви з підписом поштою», — сказав Стадний.

Міносвіти зараз розробляє два варіанти проведення вступної кампанії.

Якщо карантин скасують на початку червня, ЗНО проведуть з 25 червня по 17 липня, а вступна кампанія розпочнеться 1 серпня. Якщо карантин буде продовжено до початку серпня, ЗНО проведуть із 17 серпня по 4 вересня, а вступна кампанія розпочнеться 25 вересня.