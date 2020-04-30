У капсулі українського виробництва вперше перевезли хворого з коронавірусом (фото)

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В Україні вперше застосували на практиці виготовлену в Кременчуці герметичну капсулу для транспортування пацієнтів - хворого на COVID-19 полтавця перевезли до інфекційної лікарні, повідомляє Укрінформ, передає NNS.

Про це у Facebook написав перший заступник голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін.

"Кременчуцька герметична капсула для транспортування інфікованих не тільки отримала всі дозвільні документи на серійне виробництво, а й була застосована на практиці. Сьогодні уперше в нашому транспортному ізоляторі перевозили хворого на COVID-19 полтавця із ургентної лікарні в інфекційну", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, кременчуцьке підприємство «Креатив-агромаш», яке займається виготовленням елеваторного обладнання, за кілька тижнів розробило і почало випуск герметичних капсул для транспортування хворих. За зразок взяли капсули багаторазового використання американського виробництва.

Нагадаємо, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 30 квітня в Україні 10406 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 261 летальний, 1238 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 540 нових випадків.