За яких умов заробітчан випустять у Європу. Повідомив Шмигаль

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Кабінет міністрів готовий вести переговори з європейськими країнами щодо офіційного працевлаштування українців на сезонні роботи, передає NNS із посиланням на Укрінформ.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за результатами зустрічі з послом Європейського Союзу в Україні Мааті Маасікасом та тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

"Уряд готовий до перемовин з європейськими країнами, які висловлять бажання офіційно запросити українських робітників на сезонні роботи", - зазначив Шмигаль.

Водночас він підкреслив, що важливою передумовою є легальне працевлаштування строком від 3 місяців із дотриманням усіх соціальних гарантій та належних умов праці українців.

За його словами, координацію цієї роботи буде здійснювати Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Водночас Шмигаль зазначив, що наразі уряд не отримував офіційних звернень від інших країн, окрім Фінляндії.

Як повідомлялося, 23 квітня близько двохсот громадян України полетіли чартерним рейсом до Фінляндії на сезонні роботи. Рейс був організований на прохання фінських фермерів.