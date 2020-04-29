Карантин після 11 травня: яким він буде?

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Після 11 травня в Україні планують ввести адаптивний карантин. Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське.

Згідно отриманої NNS інформації, відповідну заяву зробив сьогодні, 29 квітня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. План Кабміну щодо введення адаптивного карантину в країні підтримали провідні економісти.

За словами Шмигаля, адаптивний карантин передбачає посилення карантинних заходів лише у тих регіонах країни, де будуть фіксуватися спалахи зараження коронавірусом. В інших відносно безпечних регіонах України з 11 травня буде реалізовуватися план виходу з карантину.

На думку глави уряду, адаптивний карантин дозволить контролювати поширення коронавірусу в окремих регіонах, а не вводити обмеження по всій країні.

Також прем'єр-міністр повідомив, що з Фонду боротьби з коронавірусом буде виділено 100 млн грн на придбання близько 200 апаратів штучної вентиляції легенів. Будуть закуповуватися лише апарати ШВЛ вітчизняного виробництва.