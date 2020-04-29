Медики масово помирають через неякісний захист. Скандал у МОЗ

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Скандал навколо закупівель захисних костюмів для медиків, які лікують пацієнтів з COVID-19, набирає обертів, передає NNS із посиланням на Сьогодні.

Так, заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова на брифінгу заявила, що міністерству довелося самому купувати захисні костюми для медиків, оскільки держпідприємство "Медичні закупівлі" не надавало інформації про якість засобів захисту для медиків, які мало намір закупити.

За її словами, МОЗ не розумів, якої саме якості товар закуповуватиме підприємство, і чи відповідає цей товар саме здійсненню протиепідемічних заходів з протидії поширення COVID-19.

"В порушення вимог чинного законодавства України, проігнорувавши узгодження з органом управління (МОЗ. – Ред.) ДП "Медичні закупівлі" укладає договір на поставку одягу для лікарів з виробником, який не зміг підтвердити якість своєї продукції. В цьому і полягає абсолютно нормальне рішення здійснити закупівлю власними силами міністерства", – сказала чиновниця.

Світлана Шаталова нагадала, що 20% заражених COVID-19 в Україні – медичні працівники. За її словами, це тривожна тенденція, і важливо забезпечити якісними засобами захисту медиків.

Заступник міністра також повідомила, що направила до правоохоронних органів заяву про вчинення злочину ДП "Медичні закупівлі".

"Сподіваюся на швидку, об'єктивну і невідкладну реакцію", – зазначила Шаталова.

Раніше в МОЗ пояснили, що закупівля 71 тисячі костюмів біозахисту для медиків китайського виробництва замість дешевшої продукції від українського виробника була обумовлена кращим ступенем захисту.