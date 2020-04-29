В Украине хотят освободить 3 тысячи заключенных в связи с коронавирусом

- 29 квіт. 2020
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Кабмин предлагает Верховной Раде амнистировать свыше 3 тысяч заключенных из-за коронавируса. Об этом NNS сообщает со ссылкой на официальный сайт парламента, где уже зарегистрирован соответствующий законопроект и опубликован его текст.
Согласно информации, полученной NNS , инициатором законопроекта выступает Премьер-министр Денис Шмыгаль. Законопроект Кабинета министров №3397 называется "Об амнистии осужденных (по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2)".
С его текстом можно ознакомиться ниже:
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