Кількість випадків коронавірусу в Україні на 29 квітня

29 квіт. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 29 квітня в Україні 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 456 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.

Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 412 випадків;
  • Волинська область — 271 випадок;
  • Дніпропетровська область — 323 випадки;
  • Донецька область — 52 випадки;
  • Житомирська область — 357 випадків;
  • Закарпатська область — 403 випадки;
  • Запорізька область — 228 випадків;
  • Івано-Франківська область — 821 випадок;
  • Кіровоградська область — 377 випадків;
  • м. Київ — 1341 випадок;
  • Київська область — 643 випадки;
  • Львівська область — 405 випадків;
  • Луганська область — 33 випадки;
  • Миколаївська область — 116 випадків;
  • Одеська область — 261 випадок;
  • Полтавська область — 188 випадків;
  • Рівненська область — 588 випадків;
  • Сумська область — 98 випадків;
  • Тернопільська область — 708 випадків;
  • Харківська область — 237 випадків;
  • Херсонська область — 111 випадків;
  • Хмельницька область — 81 випадок;
  • Чернівецька область — 1489 випадків;
  • Черкаська область — 282 випадки;
  • Чернігівська область — 41 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 квітня 2020 року до Центру надійшло 1230 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 27846 повідомлень про підозру на COVID-19.

Автор: Администратор

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