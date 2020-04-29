Кількість випадків коронавірусу в Україні на 29 квітня

- 29 квіт. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 29 квітня в Україні 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 456 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.
Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 412 випадків;
- Волинська область — 271 випадок;
- Дніпропетровська область — 323 випадки;
- Донецька область — 52 випадки;
- Житомирська область — 357 випадків;
- Закарпатська область — 403 випадки;
- Запорізька область — 228 випадків;
- Івано-Франківська область — 821 випадок;
- Кіровоградська область — 377 випадків;
- м. Київ — 1341 випадок;
- Київська область — 643 випадки;
- Львівська область — 405 випадків;
- Луганська область — 33 випадки;
- Миколаївська область — 116 випадків;
- Одеська область — 261 випадок;
- Полтавська область — 188 випадків;
- Рівненська область — 588 випадків;
- Сумська область — 98 випадків;
- Тернопільська область — 708 випадків;
- Харківська область — 237 випадків;
- Херсонська область — 111 випадків;
- Хмельницька область — 81 випадок;
- Чернівецька область — 1489 випадків;
- Черкаська область — 282 випадки;
- Чернігівська область — 41 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 квітня 2020 року до Центру надійшло 1230 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 27846 повідомлень про підозру на COVID-19.
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