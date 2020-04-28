Насильство у родині. Як вплинув на нього карантин, і що робити далі

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Після впровадження на території Україні карантину все частіше почали фіксуватися випадки насилля в сім'ях. За останні два місяці їх кількість загалом зросла в 1,5 рази, пише "Радіо свобода" з посиланням на директорку Департаменту Національних "гарячих ліній" ГО "Ла Страда-Україна" Альону Кривуляк, передає NNS.

"Ми можемо констатувати, що в умовах карантину кількість випадків домашнього насильства зросла. Такі випадки стали ще більш гострими, ще жорстокішими та частішими. Якщо ми порівнюємо з докарантинним періодом, то ми отримували 1100-1300 звернень на місяць. В період карантину, з 12 березня по 12 квітня, ми отримали понад 2000 звернень (2051)", – повідомила Кривуляк.

Глава відомства також додала, що в 90% випадків насилля, зафіксованого під час карантину, зазнавали ті люди, які від цієї проблеми страждали ще до введення відповідних обмежень.

"На жаль, зараз вони перебувають у закритому приміщенні 24/7 разом із своїм кривдником", – додала Кривуляк.

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Нагадаємо, у всьому світі випадки домашнього насильства зросли на третину через тиждень після введення карантину. Жінки, що перебувають у насильницьких стосунках, залишаються вдома та більше потерпають. Вони мало звертаються до соціальних служб, оскільки насильник завжди поруч.

Раніше експерт з прав дітей Людмила Волинець зазначала, що в Україні очікується збільшення випадків домашнього насильства. Воно обов'язково зросте з однієї простої причини – стресових ситуацій для сімей з'явилося набагато більше. Якщо раніше батьки проводили з дітьми годину в день, то зараз 18 годин.

В Україні запустили "гарячу лінію" з протидії домашньому насильству. Повідомити про такі випадки можна за номером 1547.