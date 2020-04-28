Україна під час пандемії COVID-19 не відправлятиме заробітчан за кордон – Кулеба

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна під час пандемії COVID-19 не відправлятиме своїх громадян працювати за кордон. Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу, передає УНІАН, інформує NNS.

«Безумовно, я в курсі цієї проблеми. Дійсно, звернення є (від міжнародних партнерів України – ред.), але уряд України керується насамперед міркуванням безпеки та здоров’я наших громадян. В умовах пандемії будь-яка подорож – це наражання на небезпеку захворювання, особливо, коли ця подорож здійснюється літаком», - заявив він.

За словами міністра, зараз всі зусилля уряду України спрямовані на те, щоб повертати з-за кордону українців, які застрягли в різних країнах.

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«Щоб вони могли бути вдома в безпечних і максимально комфортних умовах жити і переживати ці карантинні заходи, тому на цьому тлі наразі нелогічним виглядає паралельно організовувати масові чартери на вивезення українців до країн, де теж продовжується пандемія з тією чи іншою мірою інтенсивності», - наголосив він.

В той же час Кулеба відзначив, що український уряд налаштований конструктивно.

«Ми розуміємо потребу в робітниках у наших партнерів і будемо готові переглянути цю позицію в контексті зміни ситуації з пандемією коронавірусу. Ми керуємося головним принципом – це здоров’я та безпека наших громадян», - підкреслив він.

Також Главком передавав, що Кабінет Міністрів України тимчасово заборонив українцям виїжджати за кордон з метою роботи, зберігши можливість залишити країну через наземні пункти пропуску тільки для відвідування родичів, котрі проживають у країнах Європейського Союзу.

Про це повідомив посол Естонії в Україні Каймо Кууск, передає ERR.

"Фінляндія хотіла ввезти сезонних працівників, загалом 14 тисяч осіб. Були тривалі переговори, і врешті Фінляндії вдалося вмовити Україну. Однак після доправлення перших 200 осіб до Гельсінкі уряд України припинив подальші чартерні рейси, і сезонних працівників більше за кордон не випускають", - сказав він.

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Посол додав, що якщо в якійсь конкретній країні ЄС є родичі, то можна виїхати. Наземні пункти пропуску відкрито, і можна виїхати до Польщі, Румунії, Угорщини, а також Словаччини.

Каймо Кууск також додав, що заборону на виїзд сезонних працівників встановлено без конкретної дати.