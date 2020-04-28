У двох областях України запускають тестування на антитіла до коронавірусу

Завантажте мобільний додаток сайту

Перші тестування на антитіла до коронавірусу запускають в Одеській і Сумській областях, пише Громадське, інформує NNS.

Про це 27 квітня повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко у програмі «Свобода слова» на ICTV.

За його словами, такі тестування дозволять ретроспективно подивитися наявність антитіл та епідеміологічно дізнатися, чи були пропущені випадки інфікування.

«ІФА-тести до нас зайшли вже, і ми починаємо тестування, ми будемо бачити реальну картину. Ніхто не збирається приховувати реальну картину захворюваності», — наголосив Ляшко.

Читайте ще: В Україні виробили першу партію ПЛР-тестів для діагностики коронавірусу

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. Зокрема, хворобу підтверджено у 639 дітей та 1 843 медиків.

За добу зафіксовано 401 новий випадок.

Раніше ми писали: Найперспективніші ліки проти COVID-19 провалили випробування